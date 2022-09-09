Мик Джаггер, Элтон Джон и медвежонок Паддингтон оплакивают смерть королевы Елизаветы II
Смерть королевы также наложила свой отпечаток на персонажа популярного британского детского книжного медвежонка Паддингтона.
На официальном твиттер-аккаунте @paddingtonbear сказано в четверг после того, как стало известно о смерти монарха: «Спасибо за все, мадам». Твитом поделились и лайкнули тысячи раз за очень короткое время.
Британский музыкант Мик Джаггер почтил память королевы личными словами.
«Всю мою жизнь Ее Высочество королева Елизавета II была в ней», — написал фронтмен The Rolling Stones в Twitter. «Помню, когда я рос, смотрел основные моменты их свадьбы по телевизору. Я помню ее как красивую молодую женщину, кроме того, что она была любимой бабушкой нации». Джаггер, который был посвящен в рыцари принцем Чарльзом в 2003 году, выразил членам королевской семьи свои «глубочайшие соболезнования».
Элтон Джон также был глубоко тронут.
«Королева Елизавета была большой частью моей жизни с детства и до сих пор, и я буду очень по ней скучать», — написал певец. «У нее было вдохновляющее присутствие, она провела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом и искренней сострадательной теплотой».
Легенда британского футбола Дэвид Бекхэм почтил Елизавету II за ее самоотверженность.
«До последних дней она достойно и благородно служила своей стране», — написала Бекхэм в Instagram. Лидерство королевы вдохновляло и утешало в трудные времена, пишет звезда футбола.
Опустошение, которое мы все чувствуем сегодня, показывает, что она значила для людей в этой стране и во всем мире», — отметил Бекхэм.
Опубликовано: Тарас Медведев
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