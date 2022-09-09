Небензя считает, что Боррель «вконец потерял дипломатические берега»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на поведение своего коллеги, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не иначе, как о «потерявшем дипломатические берега».

Василий Небензя отметил, что начиная с 2014 года, Запад использует Киев, как свою марионетку в геополитичсекой борьбе против России.

«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины», — сказал Небензя.

При этом он подчеркнул роль европейской дипломатии в разжигании конфликта на Украине.

«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что „эта война будет выиграна на поле боя“», — припомнил российский дипломат слова главы МИД ЕС.

Он также подверг критике позицию глав стран Балтии и Чехии, а также отметил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в разжигании «русофобии» в мировых масштабах.

«Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен», — заключил дипломат и назвал это «фатальной ошибкой» киевских властей.