Небензя считает, что Боррель «вконец потерял дипломатические берега»
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на поведение своего коллеги, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не иначе, как о «потерявшем дипломатические берега».
Василий Небензя отметил, что начиная с 2014 года, Запад использует Киев, как свою марионетку в геополитичсекой борьбе против России.
«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины», — сказал Небензя.
При этом он подчеркнул роль европейской дипломатии в разжигании конфликта на Украине.
«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что „эта война будет выиграна на поле боя“», — припомнил российский дипломат слова главы МИД ЕС.
Он также подверг критике позицию глав стран Балтии и Чехии, а также отметил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в разжигании «русофобии» в мировых масштабах.
«Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен», — заключил дипломат и назвал это «фатальной ошибкой» киевских властей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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