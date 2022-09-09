Психолог Степанова заявила о готовности Лободы рожать от кавказских мужчин

Психолог Вероника Степанова называет певицу Светлану Лободу самовлюблённым человеком, способным лгать о своей личной жизни.

Исполнительница Светлана Лобода выбирает в партнёры восточных мужчин в возрасте и готова рожать от них наследников. Так считает психолог и блогер Вероника Степанова. Эксперт добавила, что артистка научилась скрывать возлюбленных от посторонних глаз.

Издание "StarHit.ru" цитирует психолога: "У нее есть тенденция встречаться с возрастными кавказцами и рожать от них. Соответственно, их надо скрывать. Сейчас Света встречается с женатым человеком, активно поддерживающим Украину. Они на одной волне".

К тому же эксперт резко высказалась о певице. Степанова убеждена, что Лобода не видит ничего вокруг и любит только себя. Психолог видит в известной личности явные признаки нарциссизма и эгоизма.

От творчества Лободы специалист не в восторге, а саму Светлану считает однобокой и неинтересной.

Психолог заявила: "Никого, кроме себя, наша Светланочка не видит. Не хочу заострять внимание на творчестве Светы, потому что его нет. Касательно личных качеств - мы видим скучную примитивную женщину с вялой энергией. Она лживенькая, закрытая".