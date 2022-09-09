Стоимость 1000 кубометров газа в Европе может достичь 4 000 US долларов
Аналитики Файненшнл Таймс пришли к выводу, что жители европейских стран опасаются ответных действий со стороны Российской Федерации в качестве реакции на введение ограничения по цене закупки газа. Материал на эту тему опубликован на страницах издания.
Согласно статье минимум 10 государств призывают к введению предельных цен на природный газ, но эти меры по их предложению должны касаться не только исключительно России, но и всех мировых поставщиков.
По мнению правящих элит этих держав если ограничения коснутся исключительно РФ, то это может разозлить Кремль.
Как заявляют многие европейские политики, в случае если Россия сочтет цену на газ заниженной, она попросту переориентирует рынок сбыта на Азию, а Европа может попросту замерзнуть.
В то же время стоимость 1 000 кубометров газа в 3 000 долларов вряд ли является предельной.
Специалисты Газпрома прогнозируют рост до 4 000 долларов к концу сентября, с ними соглашаются многие эксперты.
Опубликовано: Сергей Крамич
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Индия вводит дополнительный налог на экспорт риса, усиливая продовольственный кризис
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками