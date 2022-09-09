Стоимость 1000 кубометров газа в Европе может достичь 4 000 US долларов

Аналитики Файненшнл Таймс пришли к выводу, что жители европейских стран опасаются ответных действий со стороны Российской Федерации в качестве реакции на введение ограничения по цене закупки газа. Материал на эту тему опубликован на страницах издания.

Согласно статье минимум 10 государств призывают к введению предельных цен на природный газ, но эти меры по их предложению должны касаться не только исключительно России, но и всех мировых поставщиков.

По мнению правящих элит этих держав если ограничения коснутся исключительно РФ, то это может разозлить Кремль.

Как заявляют многие европейские политики, в случае если Россия сочтет цену на газ заниженной, она попросту переориентирует рынок сбыта на Азию, а Европа может попросту замерзнуть.

В то же время стоимость 1 000 кубометров газа в 3 000 долларов вряд ли является предельной.

Специалисты Газпрома прогнозируют рост до 4 000 долларов к концу сентября, с ними соглашаются многие эксперты.