Караулова подарила годовалому сыну элитную квартиру на день рождения
Известная исполнительница Юлиана Караулова преподнесла своему наследнику Александру, которому исполнился только 1 год, элитную квартиру в Москве.
Исполнительница Юлианна Караулова выбрала для маленького сына внушительный подарок: она приобрела для наследника элитную жилую площадь в столице РФ.
Приобретение 34-летняя певица приурочила к первому дню рождения мальчика, который отмечали весной текущего года. Об этом информирует издание "StarHit".
Артистка обратилась за советом к своим фанатам: "Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или может есть смысл отложить? Я немножко в панике".
Финалистка 5-ого сезона музыкального проекта "Фабрики звезд" не удержалась и похвасталась новыми апартаментами, выложив фото в сети. Здесь требуется отделка, но зато видны панорамные окна и высокие потолки.
Шоумен Иван Чуйков высказался по поводу местонахождения нового жилья: "Малыш будет жить по соседству".
Караулова родила сына от саунд-продюсера Андрея Черного. Пара сочеталась узами брака в 2021 году. Никакого пышного торжества по случаю не было, молодые люди расписались в тайне ото всех.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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