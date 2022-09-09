Караулова подарила годовалому сыну элитную квартиру на день рождения

Известная исполнительница Юлиана Караулова преподнесла своему наследнику Александру, которому исполнился только 1 год, элитную квартиру в Москве.

Исполнительница Юлианна Караулова выбрала для маленького сына внушительный подарок: она приобрела для наследника элитную жилую площадь в столице РФ.

Приобретение 34-летняя певица приурочила к первому дню рождения мальчика, который отмечали весной текущего года. Об этом информирует издание "StarHit".

Артистка обратилась за советом к своим фанатам: "Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или может есть смысл отложить? Я немножко в панике".

Финалистка 5-ого сезона музыкального проекта "Фабрики звезд" не удержалась и похвасталась новыми апартаментами, выложив фото в сети. Здесь требуется отделка, но зато видны панорамные окна и высокие потолки.

Шоумен Иван Чуйков высказался по поводу местонахождения нового жилья: "Малыш будет жить по соседству".

Караулова родила сына от саунд-продюсера Андрея Черного. Пара сочеталась узами брака в 2021 году. Никакого пышного торжества по случаю не было, молодые люди расписались в тайне ото всех.