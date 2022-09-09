Что изменится в Великобритании с воцарением Карла III

Лицо нового короля Карла III заменит лицо королевы Елизаветы II на монетах и банкнотах Великобритании и других стран мира уже после 10 сентября, когда он официально вступит на престол.

От государственного гимна до банкнот и монет, марок и паспортов — многие аспекты повседневной жизни в Великобритании изменятся с восшествием на престол Карла III.

Лицо нового короля Карла III начнет появляться на монетах и банкнотах Великобритании и других стран мира, заменив собой профиль королевы Елизаветы II. Его изображение также появится на нескольких других валютах, используемых в восточной части Карибского бассейна, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Также это произойдет на Нормандских островах Джерси, Гернси, на острове Мэн, а также на Гибралтаре, острове Святой Елены и на Фолклендах, островах и территориях, контролируемых британской короной.

В 1936 году, во время правления короля Эдуарда VIII, длившегося 326 дней, были отчеканены монеты, но монарх отрекся от престола до того, как они попали в обращение. Лицо Елизаветы II будет заменено на почтовых марках, то же самое коснется и аббревиатуры EIIR, обозначающей Елизавету II Регину, которая была прикреплена к почтовым ящикам, ее нужно будет изменить. Знаки различия на полицейских касках также изменятся.

Британским национальным гимном станет «Боже, храни короля» с мужской версией текста. Привычка, которая, несомненно, будет трудной для британцев, которые поют «Боже, храни королеву» с 1952 года. Это также один из двух национальных гимнов Новой Зеландии и королевский гимн Австралии и Канады, у которых есть также свои собственные государственные гимны.

Слова на внутренней стороне обложки британских паспортов, выданных на имя короны, необходимо будет обновить, как и аналогичный текст, который появляется внутри паспортов Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Когда вы поднимаете свой бокал во время официальных встреч, вы больше не должны говорить «Королева», теперь будут чествовать «Короля».

Названия Правительства Ее Величества, Казначейства и Таможни изменятся на «Его Величество».

Королевская гвардия, так почитаемая туристами перед Букингемским дворцом, также изменит свое название. Полиция больше не будет охранять покой королевы, но будет хранить покой короля.

В армии новобранцы больше не будут брать «королевский шиллинг» при поступлении на военную службу. Название «Театр Ее Величества» в лондонском театральном районе Вест-Энд, где с 1986 года ставят «Призрак Оперы», также будет мужского рода.