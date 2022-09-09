Полиглот Петров пояснил, как в русском языке принц Чарльз трансформировался в Карла III

Практика различного произношения имен европейских монархов сформировалась еще в Средние века, когда официальным языком дипломатии был латинский.

После кончины британской королевы Елизаветы II английским монархом стал ее старший сын, 73-летний принц Уэльский Чарльз. Однако в русском языке новый правитель именуется теперь как Карл III, хотя имени на самом деле не менял. Почему так?

Ведущий программы «Полиглот», лингвист Дмитрий Петров пояснил Газете.ру, что практика различного произношения имен европейских монархов сформировалась еще в Средние века. То есть тогда, когда официальным языком дипломатии был латинский.

«У французских, испанских, немецких, итальянских, английских политических деятелей и монархов сформировались имена на основе латинского языка. Имя Карл - германского происхождения, на латинском языке еще в первом тысячелетии нашей эры оно звучало как «Carolus». В Англии - произносилось как «Чарльз», во Франции - «Шарль», в Испании - «Карлос», - уточнил эксперт.

И добавил, что на межгосударственном уровне всегда был «Carolus», потому что это приемлемо правилами латинского языка. В русской историографии и дипломатической практике сохранилось именно это произношение и написание имен западных и европейских монархов.

Королева Елизавета вторая ушла из жизни в окружении родных и близких 8 сентября в своем шотландском замке Балморал. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз Филипп Артур Джордж, либо Карл III. Национальный траур в Великобритании продлится 10 дней.