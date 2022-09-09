Северная Корея законодательно закрепила за собой статус ядерного государства
Верховное народное собрание КНДР приняло закон закрепляющий за Северной Кореей статус ядерного государства.
Сегодня,9 сентября стало известно, что Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил , тем самым закрепив законодательно за собой статус ядерного государства.
По сообщениям ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) лидер Корейской Демократической Республики Ким Чен Ын на этом собрании заявил, что обладание ядерным оружием является законным и неотъемлемым правом КНДР и они не откажутся от права на самозащиту и поэтому не будут вести никакие переговоры по денуклеаризации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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