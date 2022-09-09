Кормухина напомнила принцу Чарльзу, назвавшемуся Карлом 3, о незавидной участи королей с этим именем

Отечественная исполнительница Ольга Кормухина вспомнила об участи монархов, наречённых "Карлами" после того, как после смерти Елизаветы 2, принц Чарльз взял имя Карл 3, став королём Великобритании.

Известная певица Ольга Кормухина напомнила, что у британских королей с именем Карл жизнь сказкой не назовёшь.

После кончины Елизаветы II править Великобританией стал принц Чарльз, который объявил себя королем Карлом III. Отечественная артистка Ольга Кормухина назвала печальным уход в мир иной 96-летней королевы, так как та всего несколько лет не дожила до столетнего юбилея.

Звезда российской сцены написала в своём Телеграм-канале: "А ведь это не просто ушла королева. Ушла целая эпоха. И прежде всего, для моей России. Надеюсь".

Кормухина также обеспокоена судьбой нового правителя, сменившего имя.

Знаменитость вспомнила: "По странному стечению обстоятельств, двум английским королям по имени Карл доставались непростые времена. А один так и вовсе лишился головы".

2 предыдущих короля с именем Карл плохо закончили. Первому отрубили голову, второй вынужден был бежать во Францию, покинув престол.

73-летний Карл 3 64 года " ходил в наследниках" Елизаветы 2. Он - старейший король Великобритании на момент начала правления.