Финалист шоу Голос Волчков рассказал, что Градский не видел его победителем

Победитель 2-ого сезона песенного шоу "Голос" Сергей Волчков рассказал о том, что мэтр отечественной эстрады не желал его выигрыша.

Победитель второй части популярной передачи "Голос" Сергей Волчков раскрыл закулисные тайны шоу. Артист пожаловался, что покойный Александр Градский не желал ему победы.

Наставником Волчкова был Градский, который не видел в артисте победителя. У Градского были свои планы на молодого исполнителя.

В интервью изданию "Дни.ру" Сергей заявил: "Он не очень хотел, чтобы я побеждал - у него были другие на меня планы. После проекта победитель по контракту должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним, гастролировал".

Волчков признался, что не смотрит последующие сезоны "Голоса". По этой причине певец отказался давать комментарии по поводу ухода Дмитрия Нагиева с поста ведущего музыкального шоу.