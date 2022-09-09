Совет ЕС окончательно остановил упрощённый визовый режим с РФ

9 сентября совет Евросоюза принял решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

Днём пятницы совет Европейского союза обнародовал совместное заявление организации, в котором сообщается, что сегодня ЕС принял решение о приостановке упрощённого режима выдачи виз россиянам. Согласно документу, теперь граждане России будут обязано платить стандартный визовый сбор в размере 80 евро.

Также известно, что для получения визы Евросоюза россиянам увеличат количество необходимых к подаче документов, а время ожидания визы увеличится. Изменения вступят в силу с 12 сентября.