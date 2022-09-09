Times: сменивший Елизавету II Карл III станет королём Британии 10 сентября

Принц Чарльз, взявший имя Карл третий, станет новым британским королём уже завтра.

9 сентября зарубежное новостное агентство Times сообщило, что Карл третий официально вступит в должность короля Великобритании в субботу, сместив на данном посту свою скончавшуюся мать Елизавету вторую.

Известно, что во вторую половину дня пятницы Карл третий должен встретиться с новоиспечённым премьер-министром Британии Лиз Трасс, которая заняла этот пост накануне в результате выборов главы консервативной партии страны после отставки Бориса Джонсона.