Times: сменивший Елизавету II Карл III станет королём Британии 10 сентября
Принц Чарльз, взявший имя Карл третий, станет новым британским королём уже завтра.
9 сентября зарубежное новостное агентство Times сообщило, что Карл третий официально вступит в должность короля Великобритании в субботу, сместив на данном посту свою скончавшуюся мать Елизавету вторую.
Известно, что во вторую половину дня пятницы Карл третий должен встретиться с новоиспечённым премьер-министром Британии Лиз Трасс, которая заняла этот пост накануне в результате выборов главы консервативной партии страны после отставки Бориса Джонсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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