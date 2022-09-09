Корабль ВМФ Румынии подорвался на дрейфующей мине в Чёрном море
Румынский буксир «Лейтенант Димитрие Николеску» подорвался на мине во время работ по разминированию черноморской акватории.
Пресс-служба Министерства обороны Румынии уведомляет, что буксировочный корабль румынского военно-морского флота "Лейтенант Димитрие Николеску" проводил работы по разминированию побережья Чёрного моря, однако сам подорвался на дрейфующей мине недалеко от берега.
По данным Минобороны страны, румынское судно пострадало, однако все 75 членов экипажа не получили ранений, оперативно проведя работы по предотвращению протечки корабля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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