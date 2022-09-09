Гизи: победить Россию можно только начав ядерную войну
Депутат Бундестага Гизи заявил, что единственная возможность победить Россию- это начать третью мировую войну.
Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Der Spiegel заявил, что Украина не сможет победить Россию, так как единственное условие победы Украины и Запада над Россией- это начало третьей мировой войны, но это никому не нужно-утверждает политик.
Со слов немецкого депутата, он не понимает почему Берлин еще не ведет переговоры с Москвой, ведь в обычной войне Россию не победить. Грегор Гизи отмечает, что невозможно восстановления мира не начав переговоров с Россией. Надо отметить что,немецкий политик призвал правительство ФРГ отозвать ряд санкций, введенных против России.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками