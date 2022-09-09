Гизи: победить Россию можно только начав ядерную войну

Депутат Бундестага Гизи заявил, что единственная возможность победить Россию- это начать третью мировую войну.

Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Der Spiegel заявил, что Украина не сможет победить Россию, так как единственное условие победы Украины и Запада над Россией- это начало третьей мировой войны, но это никому не нужно-утверждает политик.

Со слов немецкого депутата, он не понимает почему Берлин еще не ведет переговоры с Москвой, ведь в обычной войне Россию не победить. Грегор Гизи отмечает, что невозможно восстановления мира не начав переговоров с Россией. Надо отметить что,немецкий политик призвал правительство ФРГ отозвать ряд санкций, введенных против России.