Политик Худяков рассказал, что Пугачева отказывалась выступать в России за рубли

Экс-депутат Госдумы РФ отметил, что эта особенность прописана в прейскуранте певицы.

Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков рассказал, что певица Алла Пугачева категорически отказывалась выступать за рубли. По его словам, такая особенность прописана в прейскуранте певицы, сообщает Рамблер.

При этом Примадонна не принимает гонорар исключительно в евро.

«До отъезда в "отпуск" в Израиль Аллу Борисовну устраивали 260 тысяч евро, под фонограмму. Но сейчас евро не тот, и такая же сумма в рублях по курсу ее не устраивает», — высказал Худяков в социальных сетях.

Политик при этом верит, что Примадонна вернулась на Родину не для того, чтобы решить вопросы с активами на случай переезда за границу. По его мнению, певица намерена определиться для себя, как лучше жить.

«А понять Пугачева должна следующее. Люди стали забывать, за что они её любили в СССР и России. Алла Пугачева — великая народная певица. Полюбила "козла" — любовь зла, это бывает с женщинами. Здесь она не виновата. Но надо соглашаться на гонорары в рублях», — отметил Худяков.

Политик посоветовал Алле Пугачевой записать новые композиции и отправиться в тур по России. Это, считает Худяков, поможет ей наладить взаимоотношения с народом.