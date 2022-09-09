Политик Худяков рассказал, что Пугачева отказывалась выступать в России за рубли
Экс-депутат Госдумы РФ отметил, что эта особенность прописана в прейскуранте певицы.
Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков рассказал, что певица Алла Пугачева категорически отказывалась выступать за рубли. По его словам, такая особенность прописана в прейскуранте певицы, сообщает Рамблер.
При этом Примадонна не принимает гонорар исключительно в евро.
«До отъезда в "отпуск" в Израиль Аллу Борисовну устраивали 260 тысяч евро, под фонограмму. Но сейчас евро не тот, и такая же сумма в рублях по курсу ее не устраивает», — высказал Худяков в социальных сетях.
Политик при этом верит, что Примадонна вернулась на Родину не для того, чтобы решить вопросы с активами на случай переезда за границу. По его мнению, певица намерена определиться для себя, как лучше жить.
«А понять Пугачева должна следующее. Люди стали забывать, за что они её любили в СССР и России. Алла Пугачева — великая народная певица. Полюбила "козла" — любовь зла, это бывает с женщинами. Здесь она не виновата. Но надо соглашаться на гонорары в рублях», — отметил Худяков.
Политик посоветовал Алле Пугачевой записать новые композиции и отправиться в тур по России. Это, считает Худяков, поможет ей наладить взаимоотношения с народом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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