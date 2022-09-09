Кадыров: православный храм будет восстановлен в Мариуполе

Глава Чечни сообщает о начале восстановления православного храма в Мариуполе.

В своем Telegram-канале глава Чеченской народной республики, Рамзан Кадыров сообщает, что региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова начал восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе, который сильно пострадал во время боевых действий.

Чеченский лидер рассказал, что украинские националисты сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 





 

 


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