Кадыров: православный храм будет восстановлен в Мариуполе
Глава Чечни сообщает о начале восстановления православного храма в Мариуполе.
В своем Telegram-канале глава Чеченской народной республики, Рамзан Кадыров сообщает, что региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова начал восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе, который сильно пострадал во время боевых действий.
Чеченский лидер рассказал, что украинские националисты сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию.
Опубликовано: Елена Калиновская
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