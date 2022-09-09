В Японии проходят празднования приуроченные ко дню хризантемы

Традиционный японский праздник День хризантем отмечается каждое 9 сентября 9 месяца.

Истоки данного праздника восходят к древней китайской традиции отмечать каждое 9 число каждого 9 месяца.

В Древнем Китае считалось, что число девять приносит удачу и благоденствие. Часто его ассоциировали с энергией частицы "Ян". Второе название праздника - праздник двойной девятки - также указывает на колоссальное значение этого числа для стран Восточной Азии.

Вместе с буддизмом данная традиция попала на японские острова, где приобрела дополнительные смыслы.

Данный праздник как раз попадает на период цветения цветка хризантемы. Обладая ароматическими свойствами, хризантема носит сакральное значение для японцев. Они полагают, что хризантемы попали на землю благодаря богу неба Идзанаги.

Из наложения друг на друга двух традиций и появился современный японский праздник хризантем.

Традиционно в этот день житель Страны восходящего солнца пьют саке из хризантем и едят каштаны с клейким рисом. В этот день также принято желать друг другу здоровья и долголетия.