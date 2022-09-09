Ирландские футбольные фанаты порадовались смерти Елизаветы II: Лиззи в гробу!

Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября ​​в замке Балморал в Шотландии. Она была самым долгоправящим правителем в истории Великобритании. Ее смерть коснулась всего мира, в том числе и спортивной общественности.

Встречи английских клубов, которые прошли в еврокубках накануне, сопровождались минутой молчания, посвященной памяти Елизаветы II. Однако не везде эта информация была встречена с задумчивостью и серьезной реакцией.

По случаю встречи Лиги конференций между ирландскими "Шемрок Роверс" и шведскими "Юргорденлм" болельщики первой из этих команд скандировали песню, выражающую радость по поводу смерти королевы.

"Лиззи в гробу!" — проносилось по трибунам.

Стоит отметить, что само уменьшительное от имени королевы в Великобритании принимается как оскорбление Ее Величества.

Скандальное поведение связано с бурной историей отношений между Ирландией и Великобританией. Ирландско-британский конфликт восходит к рубежу 16 и 17 веков. Он усилился в 19 веке, когда Ирландия стала частью Соединенного Королевства.

С его жителями, однако, не обращались как с гражданами той же категории, и ирландцы до сих пор упрекают британцев в убийстве своих соотечественников и большом голоде, во время которого при пассивном отношении оккупантов погибло 1,5 миллиона жителей "Зеленого острова". До сегодняшнего дня Ирландия не достигла численности своего до того уровня, как на острове разразился голод в 1845 году.

После многолетней борьбы за независимость страна вновь обрела ее в 1921 году, хотя тогда была отделена Северная Ирландия, оставшаяся под контролем британской монархии.

Ирландия перестала признавать суверенитет британского правителя только в 1949 году. Однако это не означает, что споры между противоборствующими сторонами прекратились. В 1968 году в Северной Ирландии вспыхнул конфликт, который разрешился лишь спустя 30 лет подписанием так называемого "Соглашения Страстной пятницы". Затем обе стороны пошли на уступки, отказавшись от некоторых претензий.

В поведении людей, собравшихся на стадионе "Талла", нет ничего нового в Великобритании и Ирландии. В прошлом футбольные болельщики выражали свою радость по поводу смерти непопулярного политика - Маргарет Тэтчер.