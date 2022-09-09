Путин: следующая неделя ознаменуется совещанием по экономике

Экономическая ситуация в мире и России меняется буквально ежедневно, поэтому требуется быстрая реакция на изменения. С целью выработки адекватного курса в экономике на следующей неделе глава страны запланировал совещание по вопросам экономики.

По словам Пескова, совещание предстоит крупномасштабное, но деятельность команды главы государства на этом не заканчивается. Сотрудники готовятся к рабочей поездке президента в Узбекистан, где предстоит встреча на высшем уровне с лидером этого государства, а также различные мероприятия и двусторонние встречи.

В рамках поездки в Узбекистан, кроме встречи с политиками этой страны, путин примет участие в саммите ШОС. На планируемых в Самарканде переговорах с президентом Турции Эрдоганом планируется обсуждение поставок зерна.