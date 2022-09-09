Юханссон: ЕС вводит строгие ограничения на туристические визы для россиян

Еврокомиссар Ильва Юханссон сообщила, что администрация Евросоюза вводит строгие ограничения на выдачу туристических виз гражданам России.

Днём пятницы представитель Еврокомиссии Ильва Юханссон провела выступление на границе России и Финляндии, где анонсировала строгие ограничения по выдаче туристических виз гражданам России. По словам Юханссон, в скором времени из России в ЕС смогут попасть лишь журналисты и граждане, которые едут в Европу по семейным обстоятельствам.

Ильва Юханссон утверждает, что в европейских странах больше не доверяют гражданам России, а посещение Европы является не естественным правом человека, а привилегией.