Польша против предложения Еврокомиссии об ограничении цен на российские нефть и газ

Внеочередная конференция по высоким ценам на газ и электроэнергию началась в пятницу, 9 сентября в 11:00 по белорусскому времени в Брюсселе, сообщает PAP.

Министры энергетики стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии, представленные в среду, 7 сентября. Решений не ожидается. Министры должны договориться о направлении дальнейших действий.

"Россия активно манипулирует газовым рынком. Нам также нужно урезать прибыль", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссия также предложила обязательное ограничение потребления электроэнергии в часы пик. Речь идет о дополнительных 5%.

"Для достижения этого мы будем тесно сотрудничать с государствами-членами", - добавила фон дер Ляйен.

Предложения Комиссии также предусматривают поддержку потребителей энергии за счет прибыли энергетических компаний, зарабатывающих на росте цен. Речь идет о ценовых ограничениях, налагаемых на производителей возобновляемой энергии, и о так называемом солидарном взносе, который будут платить нефтегазовые компании.

Однако среди стран ЕС нет единства в отношении решений, представленных фон дер Ляйен. Некоторые страны, в том числе Польша, считают, что потолок цен должен распространяться не только на газ из России, но и на весь газ, импортируемый в ЕС, в том числе из Норвегии.

Польша также против скоординированного обязательного энергосбережения. Он считает, что действие должно быть добровольным.

Во время встречи с председателем Европейской комиссии, президентом Литвы и премьер-министрами Дании, Финляндии, Эстонии и Латвии 30 августа 2020 года глава польского правительства Матеуш Моравецки также предложил внести изменения в Европейскую систему торговли квотами на выбросы.