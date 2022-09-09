У школьника в Кельне обнаружена оспа обезьян

Инфекция обезьяньей оспы была обнаружена у школьника в Кельне, об этом в пятницу сообщила пресс-служба города.

Контакт произошел на бытовом уровне без «каких-либо действий», говорится в сообщении пресс-службы. Других сведений муниципалитет не предоставил.

Случаи оспы обезьян у детей до сих пор были очень редки в Германии. Подавляющее большинство из 3500 пациентов, зарегистрированных по всей стране, составляют мужчины.

«На данный момент в Германии зарегистрировано только 14 случаев заболевания среди женщин, три случая среди подростков мужского пола и два случая среди детей в возрасте до 14 лет», — сообщил в пятницу Институт Роберта Коха (RKI).