У школьника в Кельне обнаружена оспа обезьян
Инфекция обезьяньей оспы была обнаружена у школьника в Кельне, об этом в пятницу сообщила пресс-служба города.
Контакт произошел на бытовом уровне без «каких-либо действий», говорится в сообщении пресс-службы. Других сведений муниципалитет не предоставил.
Случаи оспы обезьян у детей до сих пор были очень редки в Германии. Подавляющее большинство из 3500 пациентов, зарегистрированных по всей стране, составляют мужчины.
«На данный момент в Германии зарегистрировано только 14 случаев заболевания среди женщин, три случая среди подростков мужского пола и два случая среди детей в возрасте до 14 лет», — сообщил в пятницу Институт Роберта Коха (RKI).
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками