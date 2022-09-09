Хабек поддержит потолок цен на российский газа в ЕС, но только после Венгрии

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек решил поддержать стремление Комиссии ЕС ограничить доходы России от газовых сделок, но только в том случае, если на это согласятся такие государства, как Венгрия.

Если страны, которые в настоящее время все еще получают газ из России, готовы взять на себя риск полного прекращения поставок со стороны России, он готов сделать это, заявил политик в пятницу в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе.

Если страны этого не хотят, это следует уважать.

«Как самонадеянно было бы сказать: Германия всегда просит снисхождения, а другие страны его не получают?», — отметил он. По словам Хабека, Германия теперь может обходиться без российского газа.

На совещании министров энергетики Комиссия ЕС предложила ввести потолок цен на газ из России, чтобы ограничить финансовые ресурсы страны для войны против Украины. Это означало бы, что газ, цена которого превышает определенный лимит, больше нельзя будет покупать в России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал на этой неделе планы ЕС: «Если будут приняты какие-то политические решения, противоречащие договорам, мы их просто не будем выполнять», - и добавил: «Мы вообще ничего не будем поставлять, если это будет противоречить нашим интересам (...) Мы не будем поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь».

По словам Хабека, газ из России поступает в Германию только в «гомеопатических дозах». Однако сырье по-прежнему поступает в Юго-Восточную Европу по трубопроводу «Турецкий поток» и через Украину. Очень маловероятно, что такие страны, как Венгрия, поддержат планы ограничения цен.