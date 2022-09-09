Британцы осудили Меган Маркл за слова об умершей королеве

Британцы не могут простить Меган Маркл её конфликты с королевским семейством, а также то, что та не пожелала проститься с умирающей Елизаветой 2.

Жители Великобритании тяжело переживают кончину своей королевы. Возмутилось население королевства и словам Меган Маркл о покойной Елизавете 2.

Маркл опубликовала послание ушедшей в мир иной правительнице на сайте семейства: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II".

Фанаты решили, что жена принца Гарри просто-напросто лицемерит.

Один из британцев оставил комментарий после слов Меган: "Заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе!".

Пожилая правительница скончалась днем 8 сентября в возрасте 96 лет.