Британцы осудили Меган Маркл за слова об умершей королеве
Британцы не могут простить Меган Маркл её конфликты с королевским семейством, а также то, что та не пожелала проститься с умирающей Елизаветой 2.
Жители Великобритании тяжело переживают кончину своей королевы. Возмутилось население королевства и словам Меган Маркл о покойной Елизавете 2.
Маркл опубликовала послание ушедшей в мир иной правительнице на сайте семейства: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II".
Фанаты решили, что жена принца Гарри просто-напросто лицемерит.
Один из британцев оставил комментарий после слов Меган: "Заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе!".
Пожилая правительница скончалась днем 8 сентября в возрасте 96 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками