После смерти Елизаветы II в Великобритании изменятся банкноты, военная униформа и гимн

После смерти королевы Елизаветы II в Британии грядут большие перемены. Как сообщает портал Mirror, изменятся банкноты и монеты, полицейская форма и даже гимн страны.

Однако не все произойдет сейчас, некоторых модификаций придется ждать месяцы, а то и годы.

Елизавета II правила более 70 лет, и большинство ныне живущих не помнят другого человека на британском престоле. С тех пор, как она стала королевой в 1952 году, ее изображение и монограмма стали частью повседневной жизни в Великобритании и других странах Британского Содружества.

В Великобритании все банкноты и монеты несут изображение умершей королевы, но после ее смерти появятся новые — с ликом нового короля Карла III. Деньги с изображением Елизаветы II еще какое-то время останутся законным платежным средством. Вскоре будет назначена дата, после которой их больше нельзя будет использовать.

Банкноты с изображением королевы также используются в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. Они тоже будут постепенно изымать банкноты и монеты с изображением Елизаветы II.

Монограмма королевы есть на униформе многих британских формирований, в том числе на одежде полицейских и солдат. Эти мундиры, вероятно, будут последовательно заменены предметами одежды с монограммой Карла III.

В британском паспорте содержится формулировка: "Государственный секретарь Ее Величества просит и требует от имени Ее Величества всех, кого это может касаться, разрешить предъявителю этого документа свободно беспрепятственно проходить и предоставить предъявителю такую ​​помощь и защиту, какие могут быт. необходимы".

В новых выданных паспортах будет учитываться изменение личных местоимений, связанных с разным полом нового монарха. Однако старые паспорта останутся действительными до окончания срока, указанного при их выдаче.

Британский национальный гимн также изменится. На место "Боже, храни королеву" вернется старая версия для короля-мужчины "Боже, храни короля", соответственно будут изменены местоимения в тексте. Последний раз "мужской" вариант гимна использовался в 1952 году во время правления Георга VI, отца Елизаветы II, который умер в четверг.