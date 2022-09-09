Медведев: США хотят взломать полномочия постоянных членов Совбеза ООН
Дмитрий Медведев прокомментировал заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Вашингтон намерен реформировать Совбез при организации.
В пятницу экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд, американский госсекретарь Энтони Блинкен и Джо Байден затеяли реформацию полномочий членов Совета безопасности ООН.
По мнению Медведева, такие попытки взломать права и возможности регулярных членов Совбеза ООН приведут к тому, что организация утратит своё влияние и распадётся, как некогда Лига наций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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