Медведев: США хотят взломать полномочия постоянных членов Совбеза ООН

Дмитрий Медведев прокомментировал заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Вашингтон намерен реформировать Совбез при организации.

В пятницу экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд, американский госсекретарь Энтони Блинкен и Джо Байден затеяли реформацию полномочий членов Совета безопасности ООН.

По мнению Медведева, такие попытки взломать права и возможности регулярных членов Совбеза ООН приведут к тому, что организация утратит своё влияние и распадётся, как некогда Лига наций.