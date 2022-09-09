В Германии мужчина с криками «Аллаху Акбар» с ножом напал на прохожих

В четверг вечером, 8 сентября 30-летний мужчина в немецком городе Ансбах напал с ножом на нескольких человек возле железнодорожного вокзала.

Вмешалась полиция, которая смертельно ранила нападавшего. По словам очевидцев, перед нападением мужчина кричал "Аллаху Акбар" (араб. "Бог велик").

Мужчина напал с ножом на нескольких прохожих возле вокзала Ансбах, сообщает немецкий портал RTL. В результате его нападения пострадали по меньшей мере два человека. Как сообщается, их жизни ничего не угрожает.

Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать нападавшего. Однако мужчина попытался напасть на полицейских, что "повлекло за собой применение огнестрельного оружия".

Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, мужчина скончался мгновенно. Представитель полиции Центральной Франконии Майкл Конрад это подтвердил.

Полицейский также сообщил, что, по словам свидетелей, нападавший неоднократно кричал "Аллаху Акбар". Он подчеркнул, пока нельзя подтвердить, есть ли здесь террористическая или исламистская основа.

"Это тщательно проверяется", — добавил он.

Полиция также отказалась сообщить подробности дела. Однако, как сообщается, личность нападавшего стала известна полиции.

"В настоящее время в окружении мужчины проводятся следственные действия и обыски", - сказано в сообщении.