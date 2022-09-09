Рогов сообщил о предотвращении захвата Запорожской АЭС

Рогов: 15 украинских катеров вместе с десантниками были накрыты артиллерийским огнем в месте высадки.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку высадить десант в районе города с целью захвата Запорожской АЭС.

В этом же источнике указывается, что украинские десантники и иностранные наемники использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно обнаружен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией.