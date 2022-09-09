Арзамасова в соцсетях показала подросшего сына от Авербуха
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова опубликовала в социальных сетях фото своего годовалого наследника Льва, которого родила от именитого фигуриста Ильи Авербуха.
Актриса Елизавета Арзамасова продемонстрировала фото своего наследника, который появился на свет в 2021 году. Малыш, названный Львом, очень подрос.
Отец мальчика - фигурист и тренер Илья Авербух, который старше артистки на 21 год.
Несмотря на разницу в возрасте знаменитости обожают друг друга. Сомнения фанатов пары по поводу искренности чувств развеялись вовсе после того, как в 2021 году у них на свет появился сын.
27-летняя актриса не скрывает, что счастлива и делится с поклонниками счастливыми моментами своей жизни. Летом знаменитость размещала на своей страничке милые снимки своей семьи из солнечной Армении и других не менее красивых мест.
Недавно Лиза выложила в сеть фотографию своего годовалого сынули, подписав её так: "Солнечного настроения и солнечных мыслей вам от Льва Ильича".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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