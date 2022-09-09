Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками

Глава временной гражданской администрации города Балаклея в Харьковской области Виталий Ганчев признал, что войска России больше не контролируют населённый пункт.

9 сентября лидер временной гражданской администрации Балаклеи в Харьковщине Виталий Ганчев сообщил, что в городе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация, поскольку в Балаклее идут ожесточённые бои с солдатами вооружённых сил Украины. При этом Ганчев утверждает, что российские войска уже не контролируют Балаклею.

Вместе с тем Виталий Ганчев подчёркивает, что российские силы спецоперации до сих пор ведут бой с противником на подступах к городу, не давая ВСУ развить оперативный успех.