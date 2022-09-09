Маргарита Симоньян иронично прокомментировала смерть Елизаветы II

Соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II поступают со всего мира. Почти все лидеры высказались, указав на уникальную роль, которую британский монарх сыграла в истории.

Ситуацию также прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

"Она умерла. Пусть она покоится с миром. В конце концов, мы все умрем", — написала она в Twitter.

Новость о смерти Елизаветы II появилась в четверг в 20:30 по московскому времени. Маргарита Симоньян почти сразу начала обесценивать значение королевы.

"Демократия [в Великобритании] в том, что страной правит другая тетя, которую тоже не выбирал народ", — иронизировала она.

В следующем посте она призвала "уменьшить количество новостей о королеве".

"Коллектив, давайте завязывать с количеством новостей про королеву. Ну, умерла. Ну, земля пухом. Мы все умрем", — написала она.

В одной из записей она также заявила, что "со смертью королевы Елизаветы II заканчивается определенная эпоха".

"Девятнадцатый век окончательно ушел. Лишь бы сейчас двадцатый не наступил", — заключила она.

Отметим, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Он также выразил сочувствие и поддержал членов королевской семьи и народ Великобритании.

"На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", — читаем в опубликованном заявлении Владимира Путина.