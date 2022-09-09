Продюсер Пудовкин объяснил исчезновение Витаса со сцены

Продюсер известного исполнителя Витаса Сергей Пудовкин поведал о том, куда исчез артист, почему тот не выступает для российской публики.

Исполнитель Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, приостановил выступления в РФ. Причина - обстоятельства личного характера. Об этом сообщил продюсер певца Сергей Пудовкин.

В интервью изданию "dni.ru" продюсер заметил, что его подопечный слегка поднадоел нашей аудитории, но в Китае на его концертах аншлаги. Это не означает, что певец не будет давать концерты для соотечественников, но присутствуют некие факторы личного характера, которые мешают Витасу это делать.

Пудовкин заявил, что шоу артиста в России не прекращены, но в течение неопределенного времени их не будет.

Продюсер рассказал: "Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое".

Пудовкин похвалился, что в Китае работает голографическое изображение Витаса. Это нечто вроде 3D-инсталляции, схожей с теми, которые применяются в телевизионном проекте "Аватар" на федеральном канале.

"Аватар Витаса" исполняет старые и новые композиции на крупных площадках КНР.