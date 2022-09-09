Пашинян хочет, чтобы Москва помогла ему помириться с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна хочет помириться с Турцией.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян изъявил желание помириться с Турцией, сообщают "Известия".

При этом отмечается, что для восстановления отношений Армении и Турции Пашинян просит помощи от России.

"На ВЭФ премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание наладить отношения с Турцией, однако рассчитывает он это сделать с помощью Москвы", - говорится в сообщении "Известий".

Отметим, что первые шаги сделали сами страны, возобновив воздушные грузоперевозки и открыв границу для граждан третьих стран.

Также есть информация о том, что в сентябре может состояться встреча представителей обеих стран.