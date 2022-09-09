Новый король также обратится к согражданам в эту пятницу, 9 сентября, во второй половине дня.

Карл III будет официально провозглашен королем в субботу утром на заседании Совета престолонаследия в Лондоне, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Этот совет соберется в 10:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу) во дворце Сент-Джеймс.

Представители Совета через час после утверждения нового короля Соединенного Королевства зачитают документ с балкона этой резиденции, а на следующий день во всех провинциях Великобритании.