Карл III будет официально провозглашен королем в субботу утром
Новый король также обратится к согражданам в эту пятницу, 9 сентября, во второй половине дня.
Карл III будет официально провозглашен королем в субботу утром на заседании Совета престолонаследия в Лондоне, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Этот совет соберется в 10:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу) во дворце Сент-Джеймс.
Представители Совета через час после утверждения нового короля Соединенного Королевства зачитают документ с балкона этой резиденции, а на следующий день во всех провинциях Великобритании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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