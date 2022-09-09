Губин: Купянск надёжно защищён от наступления армии Украины
Представитель временной гражданской администрации Купянска Максим Губин уверяет, что украинские военные не войдут в город.
Глава временной гражданской администрации Купянска Максим Губин сообщает, что солдаты вооружённых сил Украины ведут ожесточённые бои возле города, сконцентрировав основные силы возле деревни Шевченково, где сейчас фактически проходит линия разграничения между ВСУ и ВС РФ в Харьковской области.
По словам Губина, российские войска успешно дают отпор украинскому неприятелю, ввиду чего Купянск до сих находится в достаточно безопасном состоянии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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