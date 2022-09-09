Несколько стран ЕС отказываются от соглашений о газовой солидарности

Чтобы гарантировать поставки газа для особо чувствительных групп в ЕС, с 2018 года государства-члены обязались заключить соглашения о солидарности по поставкам газа в чрезвычайных ситуациях.

К примеру, ряд соседних стран в настоящее время не хотят заключать с Германией какие-либо соглашения о взаимных поставках газа в чрезвычайных ситуациях. Это следует из текущего письменного отчета Министерства экономики ФРГ для комитета Бундестага по защите климата и энергетики.

Согласно сообщению, в настоящее время затруднительно заключить контракты на аварийные поставки газа с некоторыми странами ЕС. На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности такого типа с Данией и Австрией .

«Напротив, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности», - говорится в документе.

Договоры солидарности призваны регулировать процессы и взаимные обязательства по поставкам природного газа, которые потребуются «для обеспечения жизненно важного снабжения природным газом бытовых потребителей, социальные службы, а также газовых электростанций, обеспечивающих стабильность сети.

Есть также препятствия в продолжающихся переговорах с Чехией и Италией.

«Итальянская сторона сможет снова активизироваться только после парламентских выборов», — говорится в документе. В целом, согласно отчету, переговоры часто терпели неудачу из-за правил компенсации: «Если газ должен быть экспроприирован в Германии, чтобы сделать его доступным для соседних стран, Германия должна будет выплатить экспроприированным компаниям компенсацию за газ и издержки производства, упомянутые государства отвергают это правило на основе взаимности». В настоящее время «вряд ли можно ожидать какого-либо прогресса в начале переговоров по двусторонним соглашениям о солидарности», отмечается в письме.