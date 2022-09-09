Осенью полезно потреблять продукты, богатые витаминами и минералами
Когда количество солнечных дней резко сокращается и организм испытывает стресс, надо помочь ему выстоять от болезней.
Витаминный запас организма в холодные осенние месяцы нужно пополнять, чтобы подготовиться к долгой зиме.
Вкусный и очень полезный продукт - тыква. Она значительно усиливает защитные силы организма за счет большого содержания витаминов А и С.
Также тыква профилактирует онкологические заболевания и очень полезна для желудочно-кишечного тракта.
Калина тоже полезна при заболеваниях ЖКТ и отлично борется с простудами.
Источником большого количества витаминов и минералов является шиповник. В нем содержатся железо, магний, калий, фосфор, полезные эфирные масла, витамины С, К, Е, В12, Р.
Большую пользу организму осенью приносит капуста, которая является источником клетчатки, хорошо сжигает лишний жир и содержит большую дозу витаминов А и С.
Всего один стакан ежевики в день дает организму мощную дозу антиоксидантов и отлично защищает его от сезонных заболеваний.
Опубликовано: Наталья Павлова
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