Осенью полезно потреблять продукты, богатые витаминами и минералами

Когда количество солнечных дней резко сокращается и организм испытывает стресс, надо помочь ему выстоять от болезней.

Витаминный запас организма в холодные осенние месяцы нужно пополнять, чтобы подготовиться к долгой зиме.

Вкусный и очень полезный продукт - тыква. Она значительно усиливает защитные силы организма за счет большого содержания витаминов А и С.

Также тыква профилактирует онкологические заболевания и очень полезна для желудочно-кишечного тракта.

Калина тоже полезна при заболеваниях ЖКТ и отлично борется с простудами.

Источником большого количества витаминов и минералов является шиповник. В нем содержатся железо, магний, калий, фосфор, полезные эфирные масла, витамины С, К, Е, В12, Р.

Большую пользу организму осенью приносит капуста, которая является источником клетчатки, хорошо сжигает лишний жир и содержит большую дозу витаминов А и С.

Всего один стакан ежевики в день дает организму мощную дозу антиоксидантов и отлично защищает его от сезонных заболеваний.