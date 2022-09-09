Мюллер: жителей Польши не будут заставлять экономить газ зимой
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер утверждает, что поляков не будут заставлять экономить газ.
Днём 9 сентября глава пресс-службы правительства Польши Петр Мюллер публично заявил, что польские власти не станут заставлять простых жителей экономить потребление газа в их частных домах. По словам Мюллера, то же касается и предприятий, которые не обязаны принудительно сокращать потребление энергии.
Петр Мюллер уверяет, что количество потребляемого поляками газа с прошлого года существенно снизилось, ввиду чего правительство страны не намерено вводить неких принудительных мер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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