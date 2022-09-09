Путешествующим по Европе запрещено делать некоторые вещи
На европейских просторах повсюду частная собственность, поэтому здесь нельзя вести себя вольно.
Например, здесь нельзя поставить палатку и переночевать в ней, если не получить специального разрешения. Под палаточные городки во многих европейских странах отведены специальные места - кемпинги.
А если турист попытается поставить палатку там, где ему захотелось, то его ожидает недюжинный штраф.
В Польше, например, закон запрещает пассажирам бегать в метро - штраф за это составляет 25 евро.
На немецких автомагистралях ни в коем случае нельзя останавливаться, даже если в машине закончилось горючее или она сломалась. Исключение составляют специальные места, отведенные на проезжей части для парковки.
В Великобритании закон запрещает целоваться на станциях и в вагонах метро, а во Франции - на перроне вокзала перед поездом, чтобы не смущать пассажиров и не задерживать отправления поездов.
На итальянском пляже в местечке Эраклея нельзя строить замки из песка, дабы не мешать проходить по пляжу отдыхающим.
А на пляжах Венеции на 25 - 250 евро штрафуют за сбор ракушек на берегу.
В Испании за вождение автомобиля в шлепанцах могут оштрафовать на 85 евро.
Туристам, которые собираются путешествовать по Европе, нужно обязательно учитывать эти и другие законы, принятые в Евросоюзе.
Опубликовано: Наталья Павлова
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