Путешествующим по Европе запрещено делать некоторые вещи

На европейских просторах повсюду частная собственность, поэтому здесь нельзя вести себя вольно.

Например, здесь нельзя поставить палатку и переночевать в ней, если не получить специального разрешения. Под палаточные городки во многих европейских странах отведены специальные места - кемпинги.

А если турист попытается поставить палатку там, где ему захотелось, то его ожидает недюжинный штраф.

В Польше, например, закон запрещает пассажирам бегать в метро - штраф за это составляет 25 евро.

На немецких автомагистралях ни в коем случае нельзя останавливаться, даже если в машине закончилось горючее или она сломалась. Исключение составляют специальные места, отведенные на проезжей части для парковки.

В Великобритании закон запрещает целоваться на станциях и в вагонах метро, а во Франции - на перроне вокзала перед поездом, чтобы не смущать пассажиров и не задерживать отправления поездов.

На итальянском пляже в местечке Эраклея нельзя строить замки из песка, дабы не мешать проходить по пляжу отдыхающим.

А на пляжах Венеции на 25 - 250 евро штрафуют за сбор ракушек на берегу.

В Испании за вождение автомобиля в шлепанцах могут оштрафовать на 85 евро.

Туристам, которые собираются путешествовать по Европе, нужно обязательно учитывать эти и другие законы, принятые в Евросоюзе.