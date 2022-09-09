Минэкономики Беларуси предложило поднять налог для ИП с 16 до 25%

Министерство экономики Республики Беларуси предлагает поднять подоходный налог для индивидуальных предпринимателей.

9 сентября состоялось заседание Александра Лукашенко с представителями Совета министров Беларуси, после которого белорусский министр экономики Александр Червяков выступил с предложением по подъёму подоходного налога для индивидуальных предпринимателей Беларуси с 16 до 25 процентов, что может быть сделано уже в 2023 году.

При этом Червяков подтвердил, что при изменении законодательства сохранится упрощённая система уплаты налогов, подразумевающая выплату лишь шести процентов от всей выручки представителя ИП.