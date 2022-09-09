Инфляция в Турции: Сегодня iPhone стоит дороже, чем 7 лет назад Volkswagen Golf

Рекордно высокая инфляция и падение курса турецкой лиры в последние годы привели к удивительным изменениям на потребительском рынке.

Семь лет назад новый автомобиль Volkswagen Golf можно было купить за 55 000 турецких лир. Сегодня сложно найти на рынке новый автомобиль по такой цене. Зато за эти деньги можно купить iPhone.

По официальным данным, август ознаменовался замедлением инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции, которая лишь немного превысила 80% и составил 80,2%.

Это несколько выше, чем в июле, когда инфляция в Турции составила 79,6%. Однако независимые источники считают, что потребительские цены выросли на 5,86% по сравнению с июлем и на целых 181,37% по сравнение с августом 2021 года.

Чтобы проиллюстрировать масштабы этих повышений, представим, что можно было купить за 55 000 лир 7 лет назад и что можно купить сегодня.

В 2015 году этой суммы хватило на покупку Volkswagen Golf. На данный момент этой суммы не хватает даже на покупку нового iPhone 14 Pro Max. Его цена составляет около 57,2 тысячи лира.