Существует простой способ быстро успокоить нервы
Привести свое психологическое состояние в норму можно без использования медикаментов.
Главенствие эмоций над разумом знакомо каждому человеку. Зачастую это мешает нормальной жизни.
Специалисты советуют: если вы почувствовали, что "выходите из берегов" и вот-вот сорветесь - не спешите принимать успокоительное.
Просто быстро ополосните свое лицо и шею холодной водой. Холодная вода заставляет вас ненадолго задержать дыхание и охлаждает нервные окончания.
В этот момент тело начинает получать больше кислорода и нервная система успокаивается.
Если возможность умыться отсутствует, то надо выпить стакан холодной воды - эффект будет таким же.
Но лучше не стараться постоянно сдерживать свои эмоции, надо время от времени давать им выход. И тогда нервная система будет в порядке.
Опубликовано: Наталья Павлова
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