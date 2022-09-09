Существует простой способ быстро успокоить нервы

Привести свое психологическое состояние в норму можно без использования медикаментов.

Главенствие эмоций над разумом знакомо каждому человеку. Зачастую это мешает нормальной жизни.

Специалисты советуют: если вы почувствовали, что "выходите из берегов" и вот-вот сорветесь - не спешите принимать успокоительное.

Просто быстро ополосните свое лицо и шею холодной водой. Холодная вода заставляет вас ненадолго задержать дыхание и охлаждает нервные окончания.

В этот момент тело начинает получать больше кислорода и нервная система успокаивается.

Если возможность умыться отсутствует, то надо выпить стакан холодной воды - эффект будет таким же.

Но лучше не стараться постоянно сдерживать свои эмоции, надо время от времени давать им выход. И тогда нервная система будет в порядке.