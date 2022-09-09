Продюсер рассказал, что Витас сейчас нацелен на азиатский рынок

Продюсер певца Сергей Пудовкин отметил, что для россиян творчество звезды перешло в разряд «ретро», а в Китае на него большой спрос.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин поделился с Дни.ру творческими планами певца.

В интервью изданию он отметил, что в России исполнитель уже перешел в категорию «ретро», потому музыкант нацелен на азиатский рынок, сообщает Рамблер.

По словам Пудовкина, Витас в Китае очень популярен, а китайская публика заметно отличается от российской.

«Сегодня Витас ориентирован в основном на азиатский рынок, который очень быстро все потребляет. Китайские зрители кардинально отличаются от российских, им надо постоянно давать что-то новое», — поделился продюсер.

При этом уточнил, что Витас окончательно не уходит из России, он просто поставил выступления «на паузу». Сейчас артист не дает концерты по обстоятельствам личного плана, но ситуацию уже удалось «локализовать».