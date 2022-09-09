В ближайшее время Украина начнет поставки электроэнергии в Польшу

Премьер-министр Матеуш Моравецки в Киеве заявил, что Польша призывает Европейскую комиссию предоставить Украине 9 млрд евро, сообщает Interia.pl.

В своем выступлении глава польского правительства также проинформировал о возможности поставки электроэнергии из Украины в Польшу в короткие сроки.

Премьер-министр Матеуш Моравецки и президент Латвии Эгилс Левитс в пятницу, 9 сентября находятся с визитом в Киеве, где встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Во время совместной пресс-конференции Президент Украины поблагодарил Польшу и Латвию за постоянную поддержку, которую украинский народ получал от них с начала российской спецоперации.

Зеленский также сообщил, что в ходе совместных переговоров с премьер-министром Польши и президентом Латвии политики обсудили "важные аспекты, связанные с визовым ограничением для туристов из Российской Федерации в Европу".

"Считаю, что это справедливое решение", - подчеркнул украинский лидер, имея в виду совместное заявление премьер-министров Польши, Эстонии, Литвы и Латвии об ограничении возможности передвижения по Европе для граждан России.

Он также сообщил, что политики обсудили энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла поддержать Польшу, и мы сделаем все, чтобы в ближайшее время найти выход из возможного будущего энергетического кризиса", - заявил он.