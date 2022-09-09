В Беларуси планируют увеличить подоходный налог для ИП с 16 до 20%
Министр экономики Беларуси Александр Червяков анонсировал изменения в структуре малого бизнеса.
В пятницу, 9 августа 2022 года, глава Министерства экономики Республики Беларуси Александр Червяков во время заседания президента Александра Лукашенко с руководством Совета Министров сообщил о том, что в ближайшее время планируется запретить использование упрощённой системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Червяков также рассказал о том, что в планах Минэкономики Беларуси увеличение ставки взымаемого с ИП подоходного налога с 16 до 20%, а в 2024 году до 25%, в то время как самозанятые будут выплачивать 10% от дохода.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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