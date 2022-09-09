Столтенберг: НАТО послали однозначный сигнал Москве о готовности защищаться

Возглавляющий Североатлантический альянс Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО будет укреплять свои восточные рубежи.

9 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл пресс-конференцию в Брюсселя, в рамках которой сообщил, что Североатлантический альянс послал крайне однозначный сигнал Москве, начав укреплять восточные рубежи стран-участниц организации прямо возле границ России.

Столтенберг утверждает, что Владимир Путин должен понимать готовность армий НАТО защищать каждый дюйм своей территории для сохранности её суверенитета.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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