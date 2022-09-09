Эминем говорит, что его мозгу потребовалось "много времени", чтобы снова начать работать после передозировки в 2007 году

Менеджер Эминема так беспокоился о здоровье своего звездного клиента после почти смертельной передозировки в 2007 году, боялся, что Слим Шейди уже никогда не будет прежним.

“Моему мозгу потребовалось много времени, чтобы снова начать работать”, - сказал Эм давнему исполнителю Полу Розенбергу в эпизоде подкаста Paul Pod на этой неделе на SiriusXM's Shade45.

“Ты буквально оправлялся от передозировки, и им пришлось как бы стабилизировать тебя с помощью нескольких лекарств. И к некоторым из них вам потребовалась минута, чтобы привыкнуть — давайте просто оставим все как есть”, - вспоминал Розенберг. “Итак, ты снова учишься читать рэп почти в буквальном смысле, верно? Потому что это, вероятно, первый раз, когда вы творили, не имея веществ в своем теле за ... сколько бы лет, верно?”