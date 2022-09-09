Квентин Тарантино пришел к согласию со студией Мирамакс насчет NFT Криминального чтива
Тянущийся судебный спор между режиссером Тарантино и студией Мирамакс будет завершен, поскольку стороны достигли мирового соглашения.
Судебное разбирательство между сторонами началось после того, как Тарантино объявил о своем желании создать сериал по Криминальному чтиву, а не вошедшие в фильм сцены использовать в качестве NFT.
В совместном заявлении режиссер и представители студии объявили, что противоречия разрешены, в будущем обе стороны предполагают плодотворное сотрудничество, которое, вполне возможно, коснется и NFT.
Опубликовано: Сергей Крамич
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