В Приморском крае намерены дать правовую оценку концерту Клавы Коки во Владивостоке

Родителей местной молодежи особенно впечатлили песни «Пьяную домой» и «Мне пох», внимание на это обратила и актриса Мария Шукшина.

Министерство культуры и прокуратуру Приморского края заинтересовало творчество уральской певицы Клавы Коки. В ее отношении планируется провести проверку, причем сразу по двум статьям - административной и уголовной («Мелкое хулиганство» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Как сообщает КП со ссылкой на Telegram-канал Mash, причиной стало выступление певицы на Дне знаний во Владивостоке. По мнению родителей приморской молодежи, выступление Коки плохо влияет на их детей.

Особенно впечатлили их две песни - «Пьяную домой» и «Мне пох».

Скандал стал разворачиваться после публикации артистки Марии Шукшиной в ее Telegram-канале. В своем посте актриса опубликовала обращение подписчицы, призвавшей обратить внимание на Клаву Коку и ее творчество.

«На концерте, где присутствовал мэр города, на Центральной площали выступала певица Клава Кока. В ста метрах администрация города, на которой развевается флаг Российской Федерации. На площади также стоит православный храм с золотыми куполами и крестами. И как больно услышать слова песни певицы - «мне пох, мне пох», - уточняется в письме подписчицы к Марии Шукшиной.

Мария Шукшина высказала и собственное мнение по этому поводу. По мнению артистки, такие треки «направлены на развращение, обесчеловечивание людей, детей».

Сама певица пока никак не отозвалась на эти обвинения. Из-за проблем со здоровьем Кока впервые за долгое время даже отменила концерт.

При этом ее концерт в Челябинске, запланированный на 10 сентября, не отменялся.