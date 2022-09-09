МАГАТЭ призвало немедленно прекратить обстрел ЗАЭС в связи с критической ситуацией

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает все стороны конфликта незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Вечером пятницы генеральный директор атомного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, поскольку на её территории сложилась критическая ситуация с энергоснабжением, угрожающая ядерной безопасности объекта.

По данным журналистов американской газеты Reuters, МАГАТЭ якобы намеревается обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС и призвать Москву вывести свои войска с её территории.